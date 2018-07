Erős Pista, a magyar ember könnyfakasztója

Az Erős Pista igazi hungarikum, és talán nincs olyan magyar, aki életében legalább egyszer meg ne kóstolta volna a veszettül csípős paprikakrémet. A Piros Arany mellett ez az ételízesítő az egyik legnagyobb retró klasszikus, amit jóformán mindenhez ettünk: akár csirkepaprikást, akár gulyást, akár velős pirítóst majszoltunk, szinte biztos, hogy előkerült a durvára őrölt paprikakrém is, amiből mindenki a vérmérsékletének megfelelő adagot tette az ételébe. A bátrak kanalazták, hogy aztán prüszkölve, könnyezve és köhögve dicsérjék az erős hungarikumot. A szenvedélyünk még ma is tart, sőt az Erős Pista a határt átlépve közel 20 országot, köztük Lengyelországot, Németországot és az USA-t is meghódította. Te mivel eszed legszívesebben az Erős Pistát?