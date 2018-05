Lakótelep épül sertéseknek Kínában

Dél-Kína egyik hegységében valóságos lakótelepet építettek a sertések számára. Két hétemeletes épületben már most folyik az állattenyésztés, de tervezik további négy emeletes épület felhúzását is, amelyek közül az egyik akár 13 emeletes is lehet – írja az agrarszektor.hu.

A „disznóvárost” kizárólag az állatok számára létesítették, a tervek szerint pedig a jövőben akár 30 ezer kocának is lakhelyet adhat majd a lakótelep, ahol évi több mint 800 ezer malac születésére számítanak.

Az emeletes épületek előnye, hogy nemcsak energiát takarítanak meg, hanem további erőforrásokat is. A lakótelepet azért hozták létre, mert Kína szeretné korszerűsíteni gazdálkodási módszereit, illetve saját termelésből kielégíteni a növekvő lakosság hússzükségleteit.

forrás: SokszínűVidék