Több kutyás strandra lenne igény a Balatonnál

Két-három újabb kutyás strand kellene a Balatonnál a már meglévő fonyódi és balatonföldvári mellett, hogy ki lehessen elégíteni az igényeket, és fontos lenne a jogszabályi háttér megteremtése is ezek üzemeltetéséhez – mondta Sziládi-Kovács Tibor, a Kutyabarát Balaton projekt elindítója az MTI-nek.

Ezért lobbiznak több balatoni önkormányzatnál is újabb kutyás strandok létesítéséért, de már akadnak maguktól érdeklődő települések is, amelyek látják az ebben rejlő lehetőségeket. Emellett azonban sok az akadály: Balatonbogláron a helyi lakosság megvétózta a kérdést, Siófokon pedig nem volt hajlandó partszakaszt kijelölni a város képviselő-testülete ilyen célra. Ráadásul jogilag sem tisztázott, mitől is lesz kutyabarát egy strand.