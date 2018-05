Tények, amiket kevesen tudnak a sirályról

A sirály a sirályfélék (Laridae) családjába tartozik. Közeli rokonságban áll a csérrekkel (csérfélék családja) és távoli rokonságban az alkákkal, ollóscsőrű madarakkal, valamint a gázlómadarakkal. A sirályok fajairól részletesen az MME oldalán találhatók információk, most csupán néhány érdekességről írunk, amit kevesen tudnak ezekről a madarakról.

A szeméttelepeken él a dankasirály

Ez a madárfaj részben dögevő, ezért nem volt nehéz átszoknia a szerves hulladékokra. Az ember ugyan átalakította a természetes élőhelyét, egyre kevesebb van már belőle, de jól alkalmazkodott az új körülményekhez, és ugyanazt az ökológiai szerepet tölti be a megváltozott feltételek között is. A dankasirály a higiéniáért felelős fajok egyike, ezt a funkciót látta el dögevőként is, amikor megszabadította a természetet a bomló, büdös és fertőzésveszélyes állati tetemektől, és ugyanezt látja el az ember közelében is: megszabadít minket a bomló, büdös és fertőzésveszélyes szerves hulladékoktól. Tehát nagyon sokat köszönhetünk neki, becsüljük meg ezt a madarat! Magyarországon védett. Eszmei érték: 50.000 Ft

Miért van egyes fajok csőrén piros folt?

Jó néhány nagyobb sirályfaj, így például az ezüstsirály, a sárgalábú és a dolmányos sirály sárgás színű csőrén, az alsó káván, közel a csőr hegyéhez élénk piros folt látható. Sokáig csak találgatták a szakemberek, mi lehet a jelentősége, míg végül sikerült megfejteni a titkot.

Amikor a sirály a fészkére érkezik, a fiókák csipdesni kezdik a piros foltot, ezzel jelzik, hogy éhesek, enni szeretnének. Ez a csipkedés váltja ki az ingert, melynek hatására a madár felöklendezi a hozott táplálékot, és megeteti a fiókákat. Ettől némileg eltérő, de lényegében hasonló módszert alkalmaznak a gémfélék fiókái, amikor a fészekre szálló öreg madár csőrét átfogva, rángó mozdulatokkal noszogatják, hogy a félig emésztett táplálékot a torkukba öklendezze – írja a zoozoo.

Jonathan, a sirály

Richard Bach nagy sikerű könyve is egy sirályról szól. Jonathan számára a repülés nem a zsákmányszerzéssel egyenlő – célja magának a repülés szépségének a megélése, amely a tökéletesedés útjának is tekinthető. Tökéletesen akar repülni, ezért folyamatosan gyakorol, igyekszik megismerni képességeit és azok határait. Ennek érdekében még a kiközösítést, a magányt is vállalja. Minden értelemben felfelé törekszik, s a dimenzióhatárokon átívelve megéli, hogy a halál nem megsemmisülés, hanem valójában út az egyre teljesebb és tágasabb valóságok felé. Tökéletesedni – ezt tartja a sirály (és az ember) legfőbb feladatának.

Abban a pillanatban kezdesz majd ismerkedni a mennyországgal, Jonathan, amikor eléred a tökéletes sebességet. És ez nem azt jelenti, hogy ezer vagy millió kilométert teszel meg óránként, vagy hogy fénysebességgel repülsz. Minden szám határt jelent, a tökéletesnek pedig nincsenek határai. A tökéletes sebesség az, ha egyszerűen máris ott vagy, ahová igyekszel.

