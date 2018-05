Példából jeles, avagy hazai buszmegállók, ahol várakozni jó

Valljuk be, buszmegállóban várakozni nem a legkellemesebb program. Persze tegyük hozzá, rajtunk is múlik, hogyan, milyen körülmények között töltjük el azt a néhány percet, amíg megérkezik a járatunk. Ahogyan az alábbi példák is mutatják, lehet barátságos környezetben is elütni az időt, ahol beszélgetések, netán olvasnivalók tehetik színesebbé a várakozási időt.

Mielőtt a hazai jó példákat mutatjuk, nézzünk meg néhány külföldi példát.

Neked melyik tetszik a legjobban?

Fowey település Angliában

São Paulo

Lengyelország

Konaga, Japán

Hazai buszmegállók

Az itthoni buszmegállók többsége fából készült, és bámulatos kézművesmunka. És persze akadnak nagyszerű ötletek és kezdeményezések is.

Regéc

Bernecebaráti

Bakonyszentlászló

Kazincbarcika

Bükkszentkereszt

Moha

Mindszentkálla

Túristvándi

Szolnok

Orosháza

Sokak kedvence a könyvespolccal felszerelt buszmegálló, amit Rábapatonán találtunk.

Debrecenben is ötletelnek ez ügyben, talán valami hasonlót szeretnének. Mi szurkolunk.

Forrás: SokszínűVidék