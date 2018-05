Egy nagymama bölcs tanácsa mindenkorra

A történet egy elkeseredett fiatal lányról szól, akinek rosszul mennek a dolgai, és úgy tűnik, hogy élete darabokra hullik. Valahányszor megold egy problémát, mindig újabb jelenik meg életében. Nem tudta, hogyan menjen tovább az életben, így elment a nagymamájához, hogy elpanaszolja napi küzdelmeit.

A nagymama csendesen meghallgatta unokáját, és kiment a konyhába. Fogott három fazekat, és elkezdett mindegyikben vizet forralni, majd az egyikbe fazékba sárgarépát, a másikba tojást és a harmadikba kávészemeket tett.

20 perc elteltével eloltotta a tüzet, majd egy tálba tette a tojásokat, egy tányérba a sárgarépát és kitöltötte a kávét egy csészébe.

Ezután megkérdezte az unokájától:

„Kedvesem, mit látsz itt?”

„Tojást, sárgarépát és kávét” – válaszolta ő.

Ekkor arra biztatta a nagymamája, hogy tapintsa meg a sárgarépát. A lány megtapintotta, és érezte, hogy puha. Ekkor arra kérte, hogy hántsa le a tojás héját, és a lány érezte, hogy a tojás nagyon kemény. Végül maradt a kávékóstolás. A lány elmosolyodott ahogy a gazdag aromát megízlelte, majd megkérdezte:

„Mit jelent mindez, nagyikám?”

A nagymama pedig elmagyarázta:

Drága unokám! Láthattad, hogy mind a három elemet ugyanolyan körülmények közé helyeztük, forró vízbe. Csakhogy mindegyik különbözőképpen reagált erre, a sárgarépa megpuhult és törékennyé vált, a tojások erősen megkeményedtek, ellenben a kávé megváltoztatta a vizet.

„Mit gondolsz, te melyikhez hasonlítasz ezek közül? Amikor a mostoha körülmények kopognak ajtódon, te hogyan válaszolsz erre? Mikor problémád van és összecsapnak a fejed felett a hullámok, te hogyan reagálsz?

Répa, tojás vagy kávé vagy? Sárgarépa, aki erősnek tűnik, de mikor a dühe elszáll, megpuhul és elveszti az erejét? Tojás, aki kezdetben képlékeny, de ha fájdalom éri, megerősödik, hiszen ha érzékeny is volt, de a megpróbáltatások, szakítások, a halál, erőssé tette, kővé változtatta a szívét? Vagy olyan vagy, mint a kávé, ami megváltoztatja a víz színét, ha fáj is neki. Mikor forró víz éri, illatozó aromát bocsát ki, és akármennyire is fáj, képes saját előnyére fordítani a nem túl előnyös helyzetet.

Legyél kávé, édesem. Mindig próbálj meg a kávé lenni!”

forrás: SokszínűVidék