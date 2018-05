Diáksakk – te is játszottál vele?

A diáksakk annyiban különbözött az eredeti verziótól, hogy nem gondosan megmunkált fatáblán játszottuk szebbnél szebb figurákkal, hanem az egyszerűség elvét szem előtt tartva kihajtogatható papíron vagy mágnestáblán műanyag bábokkal adtunk egymásnak mattot a játékban.

Ha meguntuk a sakkozást, vagy egy kis változatosságra vágytunk, akkor elegendő volt csak megfordítanunk a retró papírlapot, ugyanis a lap másik oldalán a malom társasjáték várta a játékkal betelni soha nem tudó gyerekeket. Tegyük hozzá, hogy a malmot legalább annyira szerettük – ha nem jobban –, mint a sakkot.

A diáksakknak létezett mágneses változata is, amelynek a táblája hátulján ugyan nem volt malom játék, de utazásokhoz, táborokba és kempingezéshez is magunkkal vihettük, sőt még a Wartburg hátsó ülésén is játszhattunk vele.