Tűzoltó leszel vagy katona? 400 tűzoltólaktanya nyit ki gyereknapon

Az ország csaknem négyszáz tűzoltólaktanyája várja a látogatókat a vasárnapi gyermeknapon – közölte Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.

2014 óta minden évben megtartják a Nyitott Szertárkapuk elnevezésű rendezvényt, amikor az összes hivatásos tűzoltóság, katasztrófavédelmi őrs, önkormányzati tűzoltó-parancsnokság, illetve az önkéntes tűzoltó egyesületek többsége megnyitja kapuit a gyermekek előtt.

Most is lehetőség lesz közelről megvizsgálni a tűzoltók által nap mint nap használt járműveket és a különleges felszereléseket. Kicsik és nagyok is bejárhatják a laktanyákat, a nap során a tűzoltók több próbariasztást is végrehajtanak. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság II. kerületi hivatásos tűzoltóságán mentőkutyás bemutatót is tartanak. A rendezvény mindenhol ingyenes.