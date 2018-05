Rotring, menőség diákkorunkból

A rotring szép vékonyan fogott, és igyekezett megszüntetni a faragható, hegyezhető ceruzák egyeduralmát. Diákkorunkban imádtuk a német találmányt, ami a modern kor eljövetelét sugallta, mi pedig mindenre vevők voltunk a rendszerváltás körüli időkben, ami újnak és szokatlannak tűnt.

Ha a rotringot rányomtuk a papírral, még a következő lapra is felvéstük a betűket, és ha nem bántunk vele kellő óvatossággal, a hegye is gyakran letört. De könnyen cserélhettünk benne betétet, mivel a retró íróalkalmatosságokhoz járt egy mini tartó is, amiben a tűvékonyságú hegyek sorakoztak. Neked is volt rotringod?