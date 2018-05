John Malkovich a Műcsarnokban tartott tárlatvezetést

A fotográfia fanatikusaként jellemezte alkotótársát, Sandro Miller fotográfust John Malkovich amerikai színész, aki kedden tartott vezetést Budapesten, a Műcsarnokban, Sandro Miller Malkovich Malkovich Malkovich – Tisztelet a kamera mestereinek című kiállításán – tudósít az MTI.

Malkovich szerdán lép fel a Budapest Kongresszusi Központban Report on the Blind című önálló estjével, előtte azonban személyesen mutatta be a sajtó képviselőinek a a Műcsarnokban látható fotósorozatot. Miller Malkovich-csal együtt újrajátssza, újrarendezi a fotótörténet ikonikus képeit: a sztár közismert személyiségek – köztük Mick Jagger, Che Guevara, Abraham Lincoln, Simone de Beauvoir, Albert Einstein, Salvador Dalí és John Lennon – „bőrébe bújik” a fotós kamerája előtt.



Malkovich 1992 óta dolgozik együtt Millerrel ezen a projekten. Mint mondta, a munka első fázisában azt keresi mindegyik fényképen, mik lehetnek a nehézségek az ábrázolt figura megszemélyesítésében, majd memorizálja a fotót – így tudja eljátszani a 19 éves Mick Jaggert, Marilyn Monroe-t vagy éppen két ikerlánnyt.





Mindez azonban nem csak két ember munkája, hanem egy egész csapaté – hangsúlyozta: hatalmas szerepük van benne a sminkeseknek, de pontosan egyeznie kell az eredetivel a frizurának, a ruhának, a háttérnek is, mert a képeken Miller nem végez semmilyen utólagos manipulációt. „A háttércsapatnak óriási érdeme van abban, hogy olyan emberek bőrébe is bele tudok bújni, akikre egyáltalán nem is hasonlítok” – mondta.



A Műcsarnok kiállítását eddig több mint 12 ezren látták, a várakozások szerint a végső látogatószám 15 ezer fölött lehet a nagy érdeklődés miatt meghosszabbított, június 3-án záró tárlaton.