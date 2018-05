Humanoid robot és sci-fi szupersztár is lesz az idei Brain Baron

Az idén június 1–2-án rendezik meg a Brain Bar fesztivált a budapesti Corvinus Egyetemen. A sajtóanyag szerint a fesztiválozók „provokatív, sokszínű és izgalmas beszélgetéseken ismerkedhetnek meg a jövővel kapcsolatos sokszor megosztó, ellentmondásos vagy félreértett témákkal”.

Az ország leginspirálóbb eseményének választott fesztiválra, ahogy tavaly, úgy az idén is ingyen juthatnak be a diákok és a tanárok. Az előadók között ott lesznek a tudomány, a technológia valamint az üzleti, kulturális és politikai élet nemzetközileg elismert figurái: többek között Nathan Crowley, az Interstellar és a Dunkirk Oscar-díjra jelölt látványtervezője, Margrethe Vestager, a tech-titánokkal szembeszálló EU-biztos és Ted Chiang, a sci-fi irodalom egyik szupersztárja is. És persze Sophia, aki humanoid robotként a világon elsőként kapott állampolgárságot.



Köthetnek-e házasságot egymással emberek és robotok? Valóban kifogyóban vannak-e a világ élelmiszer-tartalékai? Lehet, hogy az emberiség nem is pusztítja, hanem épp ellenkezőleg, gazdagítja a Föld élővilágát? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkoznak majd az előadók a Brain Baron, amelynek teljes programja itt érhető el.