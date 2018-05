Szendvicsezők lettek az év food truckjai

Toasty szendvicsező kapta meg az Év Food Truckja közönségdíját 2018-ban. A Food Maffia egy Nógrád megyei házaspár szerelemprojektje, akik kizárólag a térség kistermelőitől szerzik be a szendvicshez szükséges alapanyagokat.

„Minden kistermelő, aki a beszállítónk, régi barátunk is egyben. Szinte egy családot alkotunk, ezért lett a nevünk Food Maffia. A kocsink gyakorlatilag Nógrád megye mozgó termékbemutatója, ezeket az ország minden táján szeretnénk megismertetni az emberekkel. A szendvicsünk pedig egy kenyérpáncélba csomagolt ízbomba, amit olaszosan, franciásan, vagy akár kubai stílusban is megtöltünk. Emellett a szezonális ételeket is imádjuk: húsvétkor sonkás-tojásos, ősszel sütőtökös szendvicseket is kínálunk” – monda el Mogyorósi Tamás, a a Food Maffia egyik tulajdonosa.

Az idei Food Truck Show szakmai díjasa a BazsaLicom Food Truck lett, amit szintén egy házaspár álmodott meg pont a 2017-es tavaszi Food Truck Show-n. A kocsiban minden termék tartalmaz bazsalikomot: a húsok, a bucik, sőt még az óriáspalacsinta is.

„Pont egy éve varázsolt el minket a food truck életérzés, amikor vendégként vettünk részt a tavalyi Food Truck Show-n. Mindkettőnknek volt munkája, de váltani akartunk, így aztán belevágtunk. Az ételek tekintetében nemcsak újdonságot, de teljes élményt szeretnénk adni a vendégeknek, ezért a szendvicsek mellett óriáspalacsintát is készítünk bazsalikomos fehércsokimusszal és fahéjas eperraguval” – számolt be Bacskai Balázs, a BazsaLicom Food Truck egyik tulajdonosa.