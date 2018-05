Tudod, mire szolgált a pitvar dédanyáink idejében?

A pitvar 1300 körül került a szótárunkba, mégpedig a pokol pitvara összetételben, de a 15. századtól már a királyi paloták előtereként is ismert volt. Még dédanyáink idejében is sok ház épült pitvarral, ahol nyaranta a húslevest és retro ételek egyik királyát, a paprikás krumplit kanalaztuk. A pitvar a lakóház belépő tere, a konyha bejárati ajtaja felőli része, ami a 16.-18. században a parasztházaknak és a főúri palotáknak egyaránt része volt.

Kialakításától függően a pitvarból nemcsak a konyhába, hanem a szobába és a kamrába is be lehetett lépni egy-egy ajtón keresztül. Ebben a helyiségben jellemzően mozgatható bútorokat helyeztek el, de építésé tájegységenként eltért, és a 19. században némely helyeken még a kutat is a pitvarban alakították ki.