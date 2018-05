Tudod, mit tartott nagypapa a dózniban?

Régen, amikor jóformán még csak a férfiak cigarettáztak, és legtöbbször a cigarettát is úgy tekerték, a dohányosok körében a dózni gyakran használatos volt. A szó a német dose, azaz a doboz szóból ered, de mára kikopott a köznyelvből, pedig a dóznit ráncfelvarrt formában még most is használjuk.

A dózni cigarettatárcát jelent, ami készülhetett fából, fémből, lehetett puritán, de szépen, aprólékosan megmunkált retró változata is létezett. A dózniban sorakoztak nagypapó cigarettái arra várva, hogy elpöfékelje őket az udvaron – mert nagyi bizony elég hamar kitessékelte, ha rá akart gyújtani.