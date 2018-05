Megrázó fotó került elő a lerombolt Lánchídról

Megrázó képet tett közzé a Fortepan a felrobbantott Lánchídról, a fotót Berkó Pál készítette 1946-ban.



A köznyelvben csak Lánchídként emlegetett Széchenyi lánchidat, Budapest egyik legismertebb jelképét gróf Széchenyi István kezdeményezésére építették. 1849-ben adták át, tervezője a kor ismert angol építésze, Adam Clark volt – róla nevezték el az Alagút és a Lánchíd között fekvő Clark Ádám teret is. A híd a második világháború végéig az egyik legfontosabb dunai átkelő volt a budai és pesti polgárság számára: egészen addig, amíg 1945 januárjában – az összes többi budapesti Duna-híddal együtt – fel nem robbantották a visszavonuló német csapatok.

A németek valamennyi lánckamrában robbanótöltetet helyeztek el, de ezekből csak a pesti oldalon lévők robbantak fel. A horgonyzásukat elvesztett láncok kiszakadtak a kamrából, és a mederpillérek tetején lévő mozgósarukat magukkal rántva áttörték a főpárkányt tartó falazatot. A függesztőrudak elszakadtak, a híd pesti és középső nyílása is a Dunába zuhant. A budai nyílás pályája is kettétört és belecsúszott a vízbe. A pesti horgonykamra teljesen elpusztult, a budai csodával határos módon ép maradt. A felszerelt robbanószerkezet 1948-ban, a kamra víztelenítésekor került elő, teljesen szétázva.



A híd újjáépítését 1947-ben kezdték. A munkálatok szinte azonnal el is kezdődtek, és – nem kis részben a budapesti polgárok áldozatos munkájának köszönhetően – két év alatt, 1949-re be is fejeződtek. Legutóbb 1988-ban újították fel; a hírek szerint idén szeptemberben állnak neki megint a teljes rekonstrukciónak, a tervek szerint 2021-ben fejeződhet be.