Aranyárban mérik a lángost a balatoni büfékben

Brutális áremelkedéssel indul a szezon a Balatonon. „Hagyományosan pünkösdkor kezdődik a fürdőzési szezon a Balatonnál, de a vendéglátósok már beépítették áraikba a munkaerőhiány okozta hatásokat és megemelkedett költségeiket” – írja a Magyar Idők.



Makkos Péter, a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Országos Szövetségének (KISOSZ) fonyódi elnöke a lapnak nyilatkozva azt mondta, az áremelkedés legfőbb oka az, hogy a szakmunkás-bérminimum megemelése és a magas közterhek miatt jelentősen nőttek a szezonális büfék üzemeltetőinek kiadásai.

Gondot jelent a munkaerőhiány is, ráadásul az idén kevesebb diákmunkásra számíthatnak, mint a korábbi években, mert közülük is egyre többen vállalnak inkább külföldön munkát.



Mint mondta, a kiadások emelkedése a szezonális termékek árára is hatással lesz. Egy sima lángos a korábbi háromszáz-négyszáz forint helyett az idén akár ötszáz forintba is kerülhet majd, de a népszerű sajtos-tejfölösért akár hétszáz-nyolcszáz forintot is elkérhetnek.



Nem lesz olcsó a sör sem, négyszáz forint alatt hiába is keressük majd kedvenc márkánkat a strandok környékén. Ahogy az ásványvíz sem: egy félliteres palackért kétszáz forintot is elkérnek majd a vendéglátósok.