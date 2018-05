Elmész te a pitlibe! – De mi az a pitli?

A régi öregektől gyakran hallhattuk anno azt a fajta kedves szitkozódást, amivel ugyan kedvesen, de mégis melegebb éghajlatra küldtek el minket. Az “elmész te a pitlibe” hallatán tudtuk, hogy nem komoly a haragjuk, de azon talán el sem gondolkoztunk mi is az a pitli. Pedig ha nagyszüleink vidéken, pontosabban falun éltek, és még háziállatokat, nevezetesen teheneket is tartottak, akkor a pitli minden nap végén előkerült, így akár mi is találkozhattunk vele.

A pitlinek, vagy más néven a fejősajtárnak fontos szerep jutott a fejésnél, amikhez jellemzően fehér, bordó, vagy kék színekben juthattak hozzá a piacokon a falubéliek.