Juanita, a játék varrógép – emlékszel rá?

Gyerekkorunk játékaira még ma is emlékszünk, de vannak olyan emlékek, amelyek talán már feledésbe merültek. Juanita, a játék varrógép is az elfeledett emlékek táborát erősíti, de persze az is lehet, hogy nem is tudtunk eme remek gyerekjáték létezéséről. Sokan kénytelenek voltunk úgy felnőni, és megküzdeni a kamaszkor, majd a felnőtté válás nehézségeivel, hogy közben nem volt tudomásunk Juanitáról.

A spanyol, portugál, brazil, de mindenképpen latinos elnevezésű Juanita ihletet hozhatott azon gyerekek életébe, akiknek volt szerencséjük testközelből is megismerni. Akár leendő varrónők, divattervezők és szabók is felnőhettek ezen a retró játékon, de azért lássuk be, nagyi díszes és méltóságteljes Singer varrógépét még Juanita sem körözhette le.