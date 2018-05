Látványos imázsfilmmel csábítjuk Budapestre a turistákat

Nemzetközi kampányt indít a magyar Turisztikai Ügynökség, hogy Budapestre csábítsa a külföldi turistákat – írja a 24.hu. A „Spice of Europe” szlogennel futó kampány keretében „sokoldalú, innovatív és vibráló” világvárosként szeretnék bemutatni a magyar fővárost: olyan helyként, ahol minden megtalálható, ami egy klasszikus európai metropoliszra jellemző – miközben autentikus és történelmi a hangulata.

Guller Zoltán, az ügynökség igazgatója elmondta: a céljuk az, hogy az Európába utazó turisták természetesnek vegyék, hogy London és Párizs mellett Budapestet is megnézzék. Ennek érdekében 1,3 milliárd forintból egy profi imázsfilmet is készítettek, amelyben a klasszikus budapesti értékeket mutatnak be, többek között a MÜPA hangversenytermét, a Gellért- és a Széchenyi-fürdőt, a Várkert bazárt, a csodaszép Duna-parti panorámát, a Vasarely-múzeumot és egy kellemes gulyásozós kertvendéglőt.

A kampány első számú globális médiapartnere a CNN lesz, a csatorna csaknem kilencszáz alkalommal sugározza majd az imázsfilmet. A hirdetések a Ryanair, a British Airways, a Lufthansa, az American Airlines és a United Airlines fedélzetein is megjelennek, a Wizzair magazinjában pedig egy nyolcoldalas Budapest-mellékletet is megjelentetnek.