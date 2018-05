Háromszoros világbajnok lett a magyar csili

Nagy sikert aratott egy magyar csilitermesztő pinot noirból készített csilis borzseléje a New York-i Hot Pepper Awardson – tudósít a 24.hu. A „Noir” fantázianevű kompozíció az összes olyan kategóriát megnyerte, amiben elindulhatott, így három aranyérmet nyert a termesztőnek és persze Magyarországnak: a best sweet, a best mild és a best on ice cream kategóriában is a világ legjobbjának választották.

Petrohay György, a Noir kitalálója növényorvosként családi összefogásban foglalkozik a csilitermesztéssel és -feldolgozással. Mint mondja, azért fogtak bele a vállalkozásba, mert egyedi és különleges ízkombinációkat szerettek volna kikísérletezni. Így született meg a világ első marihuánás csiliszósza, az Illegal és a kimondottan férfiaknak szánt Chiagra is.