Szuper szexi örömtánccal ünnepelték a BL-győzelmet a győri lányok

Vasárnap a Győr női kézilabdacsapata negyedszer is megnyerte a Bajnokok Ligáját. A magyar lányok drámai csata után, hosszabbításban 27-26-ra verték a macedón bajnok RK Vardar Szkopjét a budapesti Papp László Sportarénában. Meg is ünnepelték a sikert – méghozzá nem is akárhogyan: a több ezer szurkoló ünneplése közepette igazi örömtáncot lejtettek. Érdemes odafigyelni a szépen kidolgozott koreográfiára.

What do you do when you win the #ehffinal4? This: pic.twitter.com/iPR7KSR9g5