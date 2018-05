Szerdától újra Google-autók járnak a magyar utakon

A Google hétfőn jelentette be, hogy frissíti a Street View (Utcakép) funkcióit Magyarországon. Céljuk az, hogy a szolgáltatás naprakész legyen. A Google-autók május 16-án indulnak el az újabb magyarországi turnéra, amelynek során a korábban kihagyott régiókról is fényképeket készítenek, és az eddigi képeket is frissítik.

A Street View a Google Térkép egyik legnépszerűbb szolgáltatása, amely már több mint 80 országban érhető el világszerte. A 360 fokban készített felvételek egy panorámakép-rendszert hoznak létre, amely virtuális valósággá összeállva bejárhatóvá teszi az adott környéket. A szolgáltatás a Google Earth és a Google Térkép mobil verziójában is elérhető.

A cég közleményében hangsúlyozta, hogy kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, ezért a képek közzététele előtt az összes felismerhető arcot és rendszámot kitakarják. A képek közzététele után is van lehetőség a további részletek elhomályosítására, a Hiba bejelentése gombra kattintva. A weboldalon ez az elem a képablak jobb alsó sarkában látható, az alkalmazásban pedig a megjelölési gombról vagy a menügombról érhető el.

A Google korábban is fantasztikus képeket készített Magyarországon. Az Állatkertről például egészen lélegzetelállító képeket lőttek.