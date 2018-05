Így készültek anno a bikiniszezonra

A 30-40 évvel ezelőtti reklámokban nem volt szokatlan az erotika és a humor, és ez a retró reklám is ezekkel az elemekkel igyekezett operálni. A koncepció egyszerű, és a nyár közeledtével akár még most is aktuális lehetne, ha azóta fény nem derült volna ama szörnyűséges tényre, hogy a cukros müzli egyáltalán nem fogyaszt. De a reklám forgatásakor a müzli egyet jelentett az egészséggel és a bomba alakkal, amit igyekeztek minél egyértelműbben a vásárlóközönség tudtára adni.

A strandtestre vágyó nők minden bizonnyal tonnaszámra vették a müzlit, miután a lapos hassal és hosszú combokkal megáldott nők vonulásánál a narrátor megemlítette, hogy ők bizony müzlit esznek. A nem 90-60-90-es méretekkel rendelkező hölgyek és a méretes hassal vonuló férfiak is elsétáltak a kamera előtt, akik, ha tippelnünk kellene, müzli helyett lángost és májas hurkát ehettek, de tegye fel a kezét, aki nem érti meg a döntésüket!