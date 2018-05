Kis bőrönd kis hölgyeknek

A rendszerváltás előtt született gyerekek egészen más játékokkal játszottak, mint napjainkban. A kislányok egyik kedvenc elfoglaltsága a babázás volt, azok közül is az alvós baba, később pedig a Barbie volt rettentő menő. A minibőröndbe belefértek a babák ruhái, cipői, és kompakt megoldást nyújtott akkor is, ha valahova kirándult a család, és kis hölgyhöz illőn kívántunk utazni.

A pöttyös bőröndökbe belehajtogattuk a kis kardigánunkat, és jutott hely egyéb csecsebecséknek is, de akármit is tartottunk benne, biztos, hogy nem szívesen adtuk ki a kezünkből. Rettentően élveztük, ahogy a minibőrönd csatja jelentőségteljesen kattan, ezért a lehető legtöbbször nyitottuk ki és zártuk be, hogy a hangot minél gyakrabban hallhassuk. Neked is volt ilyen retró bőröndöd?