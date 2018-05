Rajong a magyar költészetért és a kézműves sörökért a brit nagykövet

Érdekes interjút közölt a Forbes Iain Lindsay Budapesten állomásozó brit nagykövettel. Mint kiderült, a diplomata nagyon fontosnak tartja, hogy jól beszéljen magyarul; a költészet napján elmondott verseit – idén József Attila Ódáját szavalta el – több tízezren nézték meg az interneten; de a magyar kézműves söröknek is avatott kedvelője. Olyannyira, hogy – ahogy a Forbes cikkéből is kiderül – ő lesz az első budapesti nemzetközi sörfesztivál fővédnöke.



Lindsay nagy sörös. „Általánosságban véve kedvelem a brit ale típusú söröket, a brit keserű söröket, a Magyarországon kapható kézműves fajták közül is sokat, az Indian Pale Ale vagy az American Pale Ale típusúakat. Egy meleg nyári napon igazán remekül tud esni egy jó lager vagy egy jó pilsner, az angolok erre mondják azt, hogy »hit the spot« (csúcsélmény)” – nyilatkozta a magazinnak. Télen viszont inkább sötétebb, tartalmasabb söröket iszik: például Guinesst. „Nagyon-nagyon jó söröknek tartom a magyar kézműveseket, de az új Soproni IPA-t is kedvelem” – tette hozzá.

A brit nagykövet szerint a magyarok számára fontos, hogy jó minőségű söröket igyanak. „A fejlődés iránya egyre inkább a kézművesség, a helyi termékek, a minőség, az egyediség felé mutat, és a fogyasztók láthatóan értékelik, ha valami szeretettel, szenvedéllyel készül” – mondta, hozzátéve: a kézműves sörök megjelenésének köszönhetően a sörkedvelők egyre nagyobb kínálatból válogathatnak.

Megtiszteltetésnek érzi, hogy ő lehet ennek a rangos eseménynek a fővédnöke. Már csak azért is, mert rajong Budapestért, a romkocsmákat például „nagyszerűeknek” tartja, ahol „jellemző a pozitív, barátságos, nyugodt légkör, amit a helyiek mellett a turisták is átélhetnek”. Kedvence a Krak ’n’ Town és a Csendes.