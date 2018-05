Még mindig menő bringával járni dolgozni

Négy év szünet után újraindul a Magyar Kerékpárosklub (MK) Bringázz a munkába! kampánya. A civil szervezet 2007-ben indította el a mozgalmat, amelynek célja, hogy megmutassák: kerékpárral könnyebb, gyorsabb és szabadabb a közlekedés, mint autóval.

A Bringázz a munkába! Madách téri kampánynyitóján a klub és a kampányt támogató Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársai ismertették a az akció részleteit. Az arra járók kölcsönbringát is kaphattak, hogy kipróbálhassák, milyen két keréken munkába menni. Ott volt Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos is, aki elmondta: a kormány fontos célkitűzése, hogy 2030-ra Magyarország Európa egyik legélhetőbb országa legyen. Révész szerint kiemelkedő az együttműködés a fővárossal is, amely a Balázs Mór-tervben célul tűzte ki a fővárosi biciklizők arányának növelését a jelenlegi 2,5-ről 10 százalékra. Mint hangsúlyozta, az autóvásárlások száma rohamosan, a legutóbbi egy évben mintegy 39 százalékkal nőtt, ami gazdasági szempontból kedvező jelenség, az élhetőbb városok, települések kialakulását azonban az egészséges, olcsó és gyors kerékpározás elterjedése szolgálja. A kormánybiztos kiemelte a BKK segítségét, a közlekedési társaság nemcsak ajándékokkal, hanem hirdetésekkel is támogatja az idei kampányt.



Magát a kampányt Kürti Gábor, az MK elnöke nyitotta meg. „Majdnem mindenkinek van otthon, a pincéjében, az erkélyen kerékpárja. Hozzuk meg a hétköznapokon még nem kerékpározók kedvét a munkába bringázáshoz! Ha nekiveselkednek, akkor – mint mindenki, aki kipróbálta – felfedezik, hogy ennél jobbat el sem tudtak képzelni, és nyeregben maradnak mindennap” – lelkesítette a résztvevőket. Kürti szerint a cégeknek is megéri ösztönözni a dolgozókat arra, hogy nyeregbe üljenek, hiszen egészségesebb, kevesebbet hiányzó, jobb hangulatú munkatársakat és vidámabb csapatokat nyerhetnek ezzel. „Ha valaki kerékpáron érkezik a munkába, akkor száz százalékról indul, felfrissülve érkezik a munkahelyére” – húzta alá, arra biztatva minden bringást, hogy alakítsanak munkahelyi csapatokat, és vonják be az ismerőseiket is a kampányba.

A Bringázz a munkába! kampány 2018. május 14-től június 10-ig tart. Zökkenőmentes lebonyolítását a Bike Citizens telefonos applikáció segíti, amelynek segítségével a résztvevők egyénileg vagy csapatban dokumentálják a megtett kilométereket és a kerékpározással töltött napok számát.A korábbi kampányok során átlagosan hat-nyolcezren tekertek a munkahelyükre, a szervezők idén legalább tízezer résztvevőre számítanak. A megtett utazásaikat a mobilappon keresztül regisztráló résztvevők között négymillió forint értékben sorsolnak ki nyereményeket.



További információkat a www.bringazzamunkaba.hu oldalon, illetve a kampány Facebook- és Instagram-oldalán találsz.