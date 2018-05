Magyarok gyártják az egyik legmenőbb amerikai sorozat jelmezeit

Magyar szakemberek készítik az AMC Into The Badlands című sorozatának jelmezeit és kellékeit – írja az Index. A Dublinban és Magyarországon dolgozó szabók és kellékesek az Olasz Giovanni Lipari tervei alapján készítik el a posztapokaliptikus környezetben játszódó széria szereplőinek ruhatárát. Munkájukat a Kreatív Emmy-díjjal jutalmazott Homonnay Gábor irányítja.

A ruhásoknak epizódonként alig három és fél hetük van a jelmezek kitalálására és elkészítésére. A Dublin-közeli forgatási helyszínen mintegy harminc ember dolgozik az előkészítésen, ebből öten magyarok – mondta el Homonnay az Indexnek. A sorozat munkálatait egy befejezetlen wellnesközpontban végzik. Itt van a varroda is; igaz, nem minden ruha készül itt: a filmesek magyarországi, romániai és törökországi varrodákkal is dolgoztatnak.



Az Into The Badlandsben az utolsó statisztát is egyedi gúnyába öltöztetik. A magyar szabók dolgát nagyban megnehezíti, hogy minden egyes darabot jóvá kell hagyatni a showrunnerrel – a Losa Angelesben élő Miles Millar azonban csak ritkán ruccan át az írországi főhadiszállásra, ezért sokszor a Skype-on kell megbeszélni vele a legkisebb részleteket is.

Tovább nehezíti a munkát, hogy a sorozatban nagyon sok jelenethez kaszkadőrt használnak, így a ruhákból gyakran több változatot is kell készíteni, hogy a színészek mellett a dublőrjeiken is jól álljon. Az elkészült jelmezeket egy hatalmas raktárban tárolják, ahonnan bármikor újra elővehetik őket, ha szükség van rájuk.



Hommonay egyébként világszerte elismert szakember, korábban olyan produkciókban dolgozott, mint A mentőakció, az Infernó vagy a Suszter, szabó, baka, kém. Liparival a Borgiák magyarországi forgatásán ismerkedett meg, ez jelentette a The Badlandsben végzett közös munkájuk alapját is, amiért 2013-ban Emmy-díjat kaptak.