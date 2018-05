Budapest a legmegfizethetőbb diákváros

A brit Quacqarelly Symonds (QS) vállalat Best Student Cities listája szerint az idén Budapest lett a világ legmegfizethetőbb diákvárosa – még annak ellenére is, hogy az elmúlt években nagyon megemelkedtek az albérletárak – tudósít a 24.hu. Ezzel együtt is a méregdrága Londonban a legjobb diáknak lenni, a magyar főváros ebben az összesítésben csak a 49. helyen végzett.

A brit főváros először szerezte meg az első helyet a listán, amelyet olyan szempontok mérlegelésével állítanak össze, mint például az, hogy világszínvonalú egyetem van egy-egy városban, vagy hogy mennyibe kerül a megélhetés. A kutatás során több mint ötvenezer diákot kérdeztek meg.



Ben Sowter, a QS kutatásvezetője elmondta: London több vezető egyetemmel büszkélkedhet, mint a világ bármely más városa, ráadásul magas életszínvonalat és kiváló kereseti lehetőségeket is kínál a lakóinak amellett, hogy sokszínű diákközösségnek – köztük számos külföldi tanulónak – ad otthont.



A brit főváros után a második helyen Tokió, a harmadik helyen pedig Melbourne végzett.