Zseniális fotó került elő Sütő Enikőről

Nem mindennapi fénykép került fel a Fortepanra: az 1977-ben készült fotó az ország egyik leghíresebb szupermodelljéről, Sütő Enikőről készült karrierje elején, az Állami Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola manökenjeinek felvételi vizsgáján. A képet a híres fotós, Urbán Tamás készítette, akinek Szűcs Juditról és Antal Imréről készült felvételeivel is foglalkoztunk már az NLCafén.



Sütő a kádári Magyarországon addig szinte elképzelhetetlen karriert futott be a modellszakmában, népszerűségével talán csak a másik Fabulon-lányé, a ma filmproducerként dolgozó Pataki Ágié vetekedhetett. Első fotója egy félakt volt, amit Fenyő János későbbi médiamogul, a Vico-birodalom feje készített róla. Fenyőt 1988 februárjában saját Mercedesében lőtték agyon a Margit körút és a Margit utca kereszteződésében. Neve az utóbbi hetekben újra bekerült a hírekbe, miután kiderült, hogy a rendőrség Gyárfás Tamást, a Napkelte volt producerét, korábbi úszószövetségi elnököt gyanúsítja a gyilkosság megrendelésével.

A Fenyő által készített kép – egy Fabulon-reklám – pillanatok alatt bejárta az egész országot. Sütő egycsapásra híres lett: még akkor is, ha a közvélemény akkoriban még ferde szemmel nézett a „magamutogató” modellekre. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy 1979-ben az Ez a Divat olvasói őt választották az Év manökenjévé.



Később a kifutón és a fotózásokon kívül más műfajokban is kipróbálta magát: 1984 és 1989 között a népszerű Linda sorozat több epizódjában is feltűnt, ő volt az 1991-es szépségkirálynő-választás zsűrielnöke, 1999-ben pedig Balogh Zsolt Ez volt a divat, ez lett a divat című filmjében játszott. Azóta több népszerű bulvárműsorban – köztük a Celeb vagyok, ments ki innen!-ben, a Vacsoracsatában és az Ide süss!-ben is szerepelt. Közel a hatvanhoz még mindig remek formában van, nem véletlenül nyilatkozta tavaly, hogy büszkén vállalja a korát.