Retro kávéfőző a kotyós előtti időkből

Leszögezhetjük, hogy a kotyogósnak nincs párja még most sem, de előtte is volt élet és finom kávé is. Az átkosban sok konyhában ott állt ez az üveg kávéfőző, ami hasonló elven működött, mint a kotyogós, csak éppen az egész folyamatot végigkísérhettük az üvegen keresztül. Mivel egy időben a cikóriakávé népszerűsége megnőtt, azon egyszerű oknál fogva, hogy olcsóbb és könnyebben beszerezhető volt, ezek a retró kávéfőzők jelentős mennyiségű kevert kávét főztek le.

A reggelek így is jól indultak, és semmi sem állhatott a 120 százalékos teljesítmény meg a 3 éves terv útjába – legalábbis ezeken a szerkezeteken nem múlt. A ma már ritkaságnak számító retró kávéfőzők talán még most is működnek, de ha csak dekorációként tesszük is ki otthon, egészen biztosan megcsodálják a vendégek.