Átnyalhatjuk magunkat a nyárba az Év fagylaltja versenyen

Idén is Szegeden rendezik az Év fagylaltja versenyt – tudósít a szegedma.hu. A fagyos édességek kedvelői május 15-én a Klauzál téri Virág Cukrászdában kóstolhatják meg a legújabb ízeket; tavaly a balmazújvárosi Centrum fagyizó „mascarpónés túrókrém sós karamellel” fantázianevű remekműve nyert.



Az év fagylajtja mellett az év „M” fagyiját is megválasztják: ebben a kategóriában kizárólag „hozzáadott cukor, glutén, laktóz és tejfehérje mentes” kompozíciók versenyezhetnek majd. A közönség a kóstolás mellett szavazhat is, így a nap végén egy közönségdíjat is kioszthatnak majd.

A zsűrit idén is szakemberek és fagylaltmániás közéleti szereplők alkotják, tagjai Gyuris László mestercukrász, a Virág cukrászda üzemeltetője, Selmeczi László, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének társelnöke és ügyvezetője, Németh István, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Juan Carlos Pastor, a Pick Szeged edzője lesznek.



A szakmai zsűri mellett sztárok is lesznek a rendezvényen: köztük Liptai Claudia, a rendezvény házigazdája, maga is képzett cukrász, Szulák Andrea, Kollányi Zsuzsi és Herzceg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója.

A versenyre 72 fagylaltkülönlegességet neveztek, köztük olyan ínyencségeket, mint a „somlói krémes vaníliás rebarbara chipsszel” vagy a „mascarpónés gesztenyekrém aszaltfügés aszu redukcióval”. Jó hír, hogy a Kis Virág cukrászdában óráról órára változó akcióban gombóconként száz forintért kóstolhatják meg a látogatók a versenyműveket.