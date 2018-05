Távirányítós pingvin – egy ritkaság gyerekkorunkból

Negyven, de még 30 éve is sok olyan retró játék létezett, ami a mai gyerekek figyelmét nagy eséllyel le sem kötné. Mi mégis imádtuk az egyszerűségében nagyszerű ugró békát, a Lemezárugyár csipegetős csibéjét és persze a megunhatatlan társasjátékokat. Remekül elszórakoztunk, és órákat képesek voltunk eltölteni a játszótereken, miközben adj király katonát játszottunk és ugróiskoláztunk.

Nem tagadjuk azonban, hogy voltak olyan retró játékok is, amiket tátott szájjal néztünk, és arról álmodoztunk, hogy egyszer a mi birtokunkba is kerül egy az áhított darabból. A legtöbben, fiúk és lányok egyaránt, a távirányítós autókat szemeltük ki mint csodás és nehezen megszerezhető játékokat, de jóformán minden, ami elemmel, távirányítóval működött, vágyunk tárgyát képezte. Az autók fényét egy kis időre ez a távirányítós pingvin ragyogta túl, aminek tudománya meg sem közelítette a kisautókét, de akkoriban ez is nagy számnak bizonyult.