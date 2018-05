Az Anima Sound System zenél a Vegan Food Festen

Koncertekkel, workshopokkal, előadásokkal és kerekasztal-beszélgetéssel készülnek a Vegan Food Fest szervezői a május 10–13. között a WestEnd Millennium Tetőkerten rendezett fesztiválra.



„A veganizmus egy dinamikusan fejlődő, fiatalos és menő mozgalom. Ezt az üzenetet hordozza a rendezvény minden mozzanatában, és azok a fellépők is, akiket meghívtak május második hétvégéjére az V. Vegan Food Festre” – írja közleményében a Sziget Kulturális Menedzser Iroda. A fellépők között a nemrég vegetáriánus életmódra váltó Prieger Zsolt nevével fémjelzett Anima Sound System is ott lesz. Egyórás koncertjükön az idén húszéves zenekar régebbi és újabb számait is előadják majd.

Koncertek egyébként pénteken és szombaton lesznek: az Animán kívül Telma Lincoln, a G-Ras & Fyah Rebels és a The O’Neills is fellép majd.



Szombat délután vegán táplálkozás, fehérjemítosz és sporttáplálkozás témában tart kerekasztal-beszélgetést Váli Tamás (vegán testépítő), Varga Balázs (a Fehérjemítosz című könyv írója) és Tóth Viktor (multisport- és személyi edző). Vasárnap Lénárt Gittával, Szaluter Edittel és Steiner Kristóffal lesznek workshopok és előadások.

További információk itt.