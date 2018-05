Ha nagy a füled tényleg jobban hallasz sztereóban?

A szocializmus reklámfilmjeit lehetetlen és nem is érdemes összehasonlítani a rendszerváltás után készült reklámokkal. Az egyszerűség bája, a megmosolyogtató erotikus felhang a korabeli reklámok védjegyévé vált. A kisfilmekben a humor is gyakran szerepet kapott, és lehetetlen kiemelni közülük akár csak egy kedvencet is, hiszen mindegyik zseniális volt a maga nemében, azonban tény, hogy a sztereó reklám még ma is eléri az ingerküszöbünket.

Az alig 30 másodperces spotban egy nő hatalmas fülekkel igyekszik meggyőzni minket arról, hogy sztereóban minden jobb. Mivel a célközönségnek nem volt sztereó készüléke, a terméket pedig valahogy el kellett adni, így a vizuális meggyőzés erejével éltek a kisfilm készítői. Nem cifrázták túl a dolgot, a koncepció egyszerű: akinek nagy és elálló füle van, annak biztosan kiváló a hallása. Téged meggyőztek?