Retró nyaklánc – ezt viseltük a ’80-as években

Anyáink idejében is voltak olyan trendek, amiket még ma is imádunk, és olyan időtállók, hogy tökéletesen illenek napjaink divatjához is. A borostyán nyakláncok, karkötők és gyűrűk sokunk ékszeres dobozában helyet kapnak, és mostanában már nemcsak akkor vesszük elő, ha nosztalgiázni szeretnénk. A ’70-es, ’80-as évek bő nadrágjai, a magas derékvonalú szoknyák, valamint a pasztell és a sivatag színei ismét hódítanak, ezek a borostyán ékszerek pedig tökéletes kiegészítőkké válhatnak.

Ugyanolyan divatosak lehetünk benne, mint anyáink voltak 40 éve, és végre kifejezetten örülhetünk annak, hogy a divat ismétli magát. A hosszú retró nyaklánc zárt fölsővel ugyanolyan jól mutat, mint több sorban a csuklónkon karkötőként, és a nagy borostyángyűrű is csodásan passzol a mostani elnagyolt bizsutrendhez. Ha eddig még nem tetted, vedd elő a borostyán nyakláncod, és nosztalgiázz divatosan!