Disznósajt, az országot két táborra osztó retró étel

A disznósajt is azon retró ételek táborát erősíti, aminek készítéséről és a hozzávalókról talán jobb szerettünk volna nem tudni. Boldog tudatlanságban élve vélhetően többen ennénk ezt a Kádár-korszakban igen népszerű húsféleséget. A főtt disznófejből, bőrből, fülből és tokaszalonnából készült disznósajt már a 17. században is ismert étel volt, amiről egy korabeli kolozsvári szakácskönyv is említést tesz.

Készítése a parasztság körében azonban csak a 20. században terjedt el, főleg a két világháború között, és a 2. világháború után. A nyesedékhúsból készült ételt tájegységenként máshogy ismerhetjük: a préshurka, a svartli és a szajmóka is a disznósajt megnevezése. A disznófej és a bőr minden disznósajt alapja, de elkészítésének hagyománya attól függően eltérhet, hogy az ország mely pontján élünk: van, ahol a nyelv és a fül, máshol pedig a főtt vér is a disznósajt nélkülözhetetlen része. Te szereted a disznósajtot? A holló és a róka igen: