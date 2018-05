Ilyen pénztárcával járt nagyi a piacra

A nagyanyáink az átkosban többnyire egyféle stílusirányzatot követtek, aminek a költségek minimalizálásán kívül a nejlon és a műbőr volt a mozgatórugója. Reggel belebújtak az eredetileg otthoni használatra tervezett otthonkába, ami olyan műszálas volt, hogy sistergett, mikor magukra öltötték, majd felhörpintették a cikória kávét, és bár alig kelt fel a nap, indultak a piacra.

A piaci felszerelés nélkülözhetetlen kelléke volt a hálós szatyor – természetesen műszálból –, valamint a mini méretű műbőr buksza, amiben a csörgő pénzt tarthatták. De valójában ebbe a kisméretű pénztárcába hajtogatták, vagy inkább nyomorgatták bele a papírpénzt is. Ez a tárca nemcsak szép piros színe, hanem kis mérete miatt is nagyon menő volt az idősebb korosztály körében. A te nagyidnak is volt ilyen retró bukszája?