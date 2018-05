Villámrandin kerestek embert a balatoni vendéglátósok

Az álláskereső rapid randin tucatnyi munkaadó kínált mintegy 300 különböző lehetőséget, írja a hirbalaton.hu.

Tízperces mini-állásinterjúkat tartottak a hétvégén a Plázs Siófokon. Kifejezetten a fiatal korosztályt szólították meg a rendhagyó állásbörzével, hiszen ők azok, akik a szezonra keresnek munkát a Balaton-parton. – Azért is jó ez a fajta állásbörze, mert a munkát kereső fiataloknak nem kell több alkalommal, akár nagyobb távolságokról is ideutazniuk – magyarázta Lukács Beáta, az ötletgazda alkalmazás marketingese –, hanem egyetlen napon számos munkaadó 300-nál is több nyitott pozíciójával ismerkedhetnek meg, és ha kölcsönösen megfelelnek az elvárásoknak, azonnal létrejöhet a megállapodás. Mivel a fellépést, a rátermettséget 10 perc alatt is fel tudják térképezni a munkaadók, ezért egy ilyen rapid találkozás is elegendő lehet a szezonális munkaerő megtalálásához.

Annyira lecsökkent a dolgozók és a munkát keresők száma, hogy szívesebben kínálnak magasabb bért vagy fizetik ki a szabadnapokat, csak meglegyen a megfelelő számú alkalmazott, akivel végig tudják vinni a nyarat. Merthogy ez a másik probléma a munkaadói oldalon. Az erőteljes munkaerő-kereslet miatt a dolgozók szezon közben is odébbállnak, mert tudják, hogy hamar kapnak új lehetőséget.