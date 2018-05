Nem lehet megunni! Soha, soha nem lehet megunni! – Ha a rendszerváltás előtt születtél, biztosak vagyunk benne, hogy nemcsak a szlogen, de a dallam is a füledben cseng. Régen az alapvető élelmiszereket is reklámozták, így történhetett meg az, hogy a tejföl és a májas hurka mellett a tej is kapott egy spotot a szocialista reklámipar gőzerővel munkálkodó gépezetében.

Ebben az alig 30 másodperces kisfilmben volt minden, ami a készítőknek eszébe jutott: tejet ivó angyalok, cuki kisgyerekek, egymást unó, de a tejet imádó elhidegült házaspár és még egy táncoló tehén is belefért a koncepcióba. Ráadásul a teljes képzavar kellős közepén még egy macskát is beledobtak a tejbe – szegény pára egészen biztos cáfolta volna a retró reklám szlogenjét.