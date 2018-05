Miért nem tudunk már szívből örülni a női egyenjogúságnak és szabadságnak?

Pár hete kezembe került Ingmar Bergman egyik könyve. Jelenetek egy házasságból. Rémlett a film, a nyomasztó atmoszféra, de már kikopott a történet, így fellapoztam a vékonyka kis kötetet. Aztán nem bírtam letenni. A zseniális svéd rendező 1973-ban írta meg a művet, azonos című kultikus filmjét pedig még ugyanabban az évben bemutatták. Karaktereiről, a válságot átélő házaspárról Bergman pont olyan szenvtelenül és szeretettel beszélt, ahogy megteremtette őket: „Rengeteg butaságot összebeszélnek, néha meg valami okosat mondanak. Félénkek, vidámak, önzők, buták, kedvesek, okosak, önfeláldozók, ragaszkodók, mérgesek, szelídek, szentimentálisak, kiállhatatlanok és szeretetre méltók. Egyszerre.” Egyszóval olyanok, mint mi. Bármelyikünk.

Nőként olvasva a könyvet az ember nyilván inkább Marianne alakjával azonosul. Aztán amikor Johan előáll a teóriájával a nők mártíromságáról, hirtelen elveszíti az addigi kényelmes megfigyelő szerepét.

JOHAN A feminizmus lerágott csont, Marianne. Manapság a nők azt csinálják, amihez kedvük van. Csak az a szörnyű, hogy nincs kedvük.

MARIANNE (mosolyog) Nocsak, ez érdekes.

JOHAN A nők mártírként tetszelegnek. Az sokkal kényelmesebb. És főleg nem jár felelősséggel, ha ég a lábuk alatt a talaj. […] Hallottál valaha is női szimfonikus zenekarról? Képzelj el száztíz nőszemélyt menstruációs panaszokkal, amint Rossini „Tolvaj szarka” nyitányát játsszák.

MARIANNE Szerencse, hogy senki nem hall téged.

JOHAN A nők őrültek

[…]

JOHAN A nők már a kezdetben megkaparintották a legjobb szerepet. Hogy az ördögbe mondanának most le róla, amikor megtanulták tökéletesen eljátszani, és mellesleg elérték, amire mindig is törekedtek: a férfitársadalomnak rossz a lelkiismerete, s ez hihetetlen előnyöket biztosít nekik, anélkül, hogy a kisujjukat kellene mozdítani. Mi lenne a nőkkel a parlamentben vagy a kormányban? Arra kényszerítené őket, hogy osztozzanak a felelősségben. Elveszítenék az ellenzék kényelmes szerepét. Le kellene mondaniuk kedvenc terheikről: a gyereknevelésről meg arról, hogy eltartassák, elnyomassák magukat. Hallottam egy nőt, aki azt mondta: „És talán nekünk, nőknek, nincs egészen különleges képességünk a gyengédségre?” Nem mertem nevetni, mégiscsak jól nevelt ember vagyok. De ilyen propagandajelszavakat használtok, ti nők, amikor ki akartok mászni valami bonyolult helyzetből. Én meg azt kérdezem: „Nincs-e a nőknek egészen különleges képessége a kegyetlenségre?” (nevet) Egyetlen szavamat sem kell komolyan venni, különben is fütyülök az egészre.

(Fordította Osztovits Cecília, 1977)