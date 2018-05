Egy kis magyar zsákfalu, amit a medvehagyma virágzásakor látni kell

A Gerecse hegység keleti lábánál elterülő Héreget nemcsak a történelem ismerői, a túrázók és a zarándokok ismerik jól, de a medvehagyma-rajongók is, ugyanis ez a vidék az ország egyik legnagyobb és legjobb lelőhelye. Nyáry Tamás túravezetővel nem véletlenül látogattunk el ide, és bár a hagymáról lekéstünk, a növény káprázatos virágzása és a Gerecse túraútvonalai mindenért kárpótoltak.

Autónkat az erdő bejáratánál parkoltuk le, hogy egy 15 kilométeres szakaszon bejárjuk a Gerecse legszebb állomásait, a Király-kutat, a Serédi-kastélyt, a pusztamaróti emlékművet, és meglessük azokat a virágszőnyegeket, amik fehérré festik a réteket és az erdőket. Eltévedni az erdőben nem lehet, a fák törzsén jól kivehetők a túraútvonalak jelzései. Előre szólnánk, hogy néhány helyen a jelzések falétrákhoz vezetnek, amik az állatok és az erdő védelmét biztosító kerítések megmászását szolgálják.

A település nevének eredete nem tisztázott: a néphit szerint a falu neve kezdetben Kéreg volt, majd egy véletlen elírás következtében vált Héreggé, sokan azonban úgy hiszik, hogy Héreg a Hírhegy szóösszetételből ered. Régóta lakott község, egy 1326-ban kiállított oklevél például az esztergomi érsekség birtokaként említi, egy 1552-ben készült török adóösszeírás pedig négy házat számlál. Nem sokkal később (1570) a település lakatlanná válik, és már Zeregen néven jegyzik. A falut 1662-től kezdik újraépíteni, a Hont megyei Ágó községből reformátusok, a Komárom megyei Imelyből pedig katolikus magyarok telepednek át, és megszervezik saját egyházukat. Bár a település szépen fejlődik, az 1739-es pestisjárvány és a két világháború rengeteg áldozatot követel. A zsákfalut jelenleg körülbelül ezren lakják.

Serédi Jusztinián hercegprímás, esztergomi érsek 1935-ben építtette az erdőőri lak mellé az impozáns, nyaralónak szánt épületet, a Serédi-kastélyt. Az 1950-ben államosított kastély egy ideig gyermeküdülőként működött, 1968-ban fel is újították, ám a kihasználatlansága miatt megüresedett. Az egyház 1999-ben kapta vissza, jelenleg pedig az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium működteti: főleg erdei iskolákat, környezetvédelmi és gyermektáborokat tartanak itt.

Közép-Európa legnagyobb zarándokútja, a Mária-út a Gerecsében is várja a csendre, gyógyulásra, elmélyülésre vágyókat; az erdő békéje, a hegy ereje és a szelíd arcú Mária szobor hit nélkül is imára kulcsolja az ember kezeit.

Héreg és a Gerecse persze nemcsak kimerítő túrákkal és hosszú zarándokutakkal csalogat, de a barna medve kedvence csemegéje, a medvehagyma is mágnesként vonzza a vendégeket. A finom fokhagymaillatú növény kora tavasszal jelenik meg, május elején virágzik, nyár közepére pedig már el is szárad. Bár a szüretre későn érkeztünk, az erdőt beborító medvehagymaillatban és a növény lélegzetelállító virágázásában még részünk lehetett. Akárhány réten és erdőszakaszon vágtunk keresztül, mindent puha, hófehér virágtakaró borított, ami mellett megfért a citromfű, a bazsalikom és csalán is.

Mint egy helyi gondnoktól megtudtuk, sokan még a szezon előtt, a hagymája miatt keresik a medvehagymát, míg a levelét még virágzás előtt kell leszedni (egy tőről csak a levelek felét), utána az „erő” a virágba száll, a levél elveszíti aromáját. A fűszernövény felhasználásának számtalan módja ismert, fogyaszthatjuk nyersen – például szendvicsben –, de készíthetünk belőle pesztót, levest, szószokat, feldarabolva és szárítva pedig izgalmas fűszere lehet a salátáknak is. Jellegzetesen erős illatát az ételekbe keverve elveszti, így nagyon kellemes aromát ad nekik.

Két medvehagymamámor között a történelemtudásunkat is leporoltuk kicsit, felelevenítettük 1526-ot, a mohácsi vészt, melynek tragikus záróakkordjai Pusztamaróton játszódtak: a menekülő magyar fősereg itt próbált meg védekezni az előrenyomuló törökökkel szemben, szekérváraik azonban nem tudták megvédeni őket a Budról hozatott ágyúk tüzétől. Több mint húszezer magyar katona lelte itt halálát. Emléküket a képen látható szoborcsoport őrzi, a köznyelv pedig „Emberölő völgyként” említi a területet.

Nemcsak az ember pusztított ezen a vidéken, de a természet is: 2014 decemberében nagy mennyiségű ónos eső esett, a csapadék a fák ágaira fagyott, és több centiméter vastag jégpáncél képződött, melynek súlyától rengeteg fa kidőlt vagy derékba tört, rengeteg ág és korona adta meg magát. A jégkár összesen mintegy 1300 hektárnyi területet érintett, és összesen 12 000 köbméter károsodott fakészletet becsültek.

A Gerecsében nemcsak az Országos Kéktúra, de megannyi további túraút várja az érdeklődőket.

A pusztamaróti emlékmű mellett egy aprócska temetőt is felfedezhetünk, amit mind a mai napig gondoznak és látogatnak.

Bár az út során végig lélegzetelállító látványban volt részünk, a természet az utolsó métereken is gondoskodott a festői képkockákról.

