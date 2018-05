Ilyen retró díszekkel tértünk haza a balatoni bazársorról

A balatoni nyaralásokat legalább annyira vártuk már régen is, mint most: a Balaton illata, a zöld és kék színben játszó víz látványa sokunknak talán többet is jelentett, mint a Riviéra. Sétáltunk a parton, andalogtunk a kikötőben, elméláztunk a túlpart dombos látképét csodálva – átlényegültünk egy kicsit még akkor is, ha a törölközőnk mellett nem sokkal már egy másik család hangoskodott, és a fecske sem állt jól mindenkinek.

A nyaralások kötelező elemét, a bazársort sem hagytuk ki soha: mindig találtunk valamit, amiről tudtuk, hogy pont miattunk gördült le a gyártósorról, és persze bőven elfér még a kredencben a huszár és a hegedülő kisfiú porcelánfigurák mellett. Így ez a kedves kis hajó formájú retró dísz sokunk lakásában ott állt, belsejéből miniatűr képes leporellót húzhattunk elő, hogy újra és újra visszarepülhessünk a Balaton partjára.