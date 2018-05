Ők a legjobb fiatal magyar feltalálók

A szervezőbizottság a pályázatokat négy szekcióba osztotta be (orvostudomány-biológia-kémia-egyéb; fizika-matematika; mechanika-elektronika; informatika). A díjazott, ill. kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkákat 2018. június 5-én és 6-án egy kétnapos kiállításon mutatjuk be az Ericsson K+F Központjában (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 11.), illetve szeptemberben is megtekinthetők lesznek a Kutatók Éjszakáján.

A fiatalok munkájuk során többek közt olyan izgalmas kérdésekre kerestek választ, mint tudja-e a jobb szem, mit csinál a bal kéz, vagy hogy a virtuális valóságot be lehet-e vezetni az amatőr csillagászatba?

A látogatók érdekes találmányokkal is megismerkedhetnek majd a kiállításon. Többek között megtekinthető lesz egy tartásjavító táska, egy változtatható dioptriájú lencse, egy saját készítésű hangszóró és egy Traffic Protector is. A tizenéves tehetségek 18 saját standdal, demonstrációs eszközökkel várják a látogatókat, illetve a startup befektetőket.