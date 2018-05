Kuriózum 1946-ból – ha kitalálod mi van a képen, zseni vagy!

A szocializmus sok fura, az ízlésesség határát erősen súroló, adott esetben pökhendin átlépő díszt és használati tárgyat hagyományozott az utókorra, aminek ma már végtelenül örülünk. De nemcsak határon innen, hanem jóval azon túl is léteztek kreatív elmék, a funkcionalitásra hanyagul legyintve alkottak meg érdekesebbnél érdekesebb, teljesen haszontalan szerkezeteket – mondhatni: akkor jó ötletnek tűnt.

Remek példa erre ez a dézsaszerű masina is, aminek alján fűtőszálak tekeregnek – ennek alapján a hozzáértők akár merülőforralóra is tippelhetnének, ezzel messzire tolva magukat a megfejtéstől. Ezt a retró szerkezetet egy ma is népszerű gyár készítette, mégpedig ugyanaz, amelyik a walkmant is – igaz, akkoriban még nem az audiovizuális iparban tevékenykedtek. Ha még ebből sem jöttél rá, nem csodáljuk, de nem csigázunk tovább, eláruljuk:

a képen egy konyhai eszközt, mégpedig egy rizsfőző edényt csodálhatsz meg, amit nem más, mint a Sony gyártott! Tegye fel a kezét, aki kitalálta!