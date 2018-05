Retró kempingszék – horgászásra és nyaralásra is ezt vittük

Hogy miért imádtuk ezt a kis széket? Mert kis helyen is elfért, a fémváznak és a szövetülőkének köszönhetően könnyű volt, mint a pille, és mivel összecsukható, akár a hátizsákunkra akasztva is velünk tarthatott ez a retró kempingszék. Az ingatagnak tűnő instant széket szinte mindenhova magunkkal vittük: ott volt a helye a családi kirándulásokon, a kempingekben, a táborokban, de nagyapa is ezen ücsörgött a vízparton a kapásra várva.

Sok mindent és sok mindenkit kibírtak a törékenynek látszó székek: az egészen komoly terhelést is jól tűrték, de előfordult, hogy végül egy óvatlan pillanatban épp a legkönnyebb delikvens alatt csuklott össze. Ha egyszer rákaptunk a praktikus kis bútordarabra, biztos, hogy mindenhova magunkkal vittük, ahol saját magunknak kellett gondoskodni az ülőhelyünkről. Nektek is volt ilyen széketek?