Jönnek az új generációs IC+ vasúti kocsik – fotók

Jövőre indulhat el a hetven darab IC+ építése és összeszerelése – írja a Turizmus.com. A hetven kocsi mintegy harmada 2019-ben, a maradék 2020-ban készülhet el.

A 70 jármű közül 35 darab, belföldi forgalomra készülő IC+ kocsi légkondicionált lesz, a laptopok, mobil eszközök működéséhez szükséges energiát elektromos és USB-s csatlakozók biztosítják, a kikapcsolódást vagy a munkavégzést vezeték nélküli internet segíti majd. A GPS-vezérelt, fedélzeti audiovizuális utastájékoztató rendszer pontos információt ad a vonat helyzetéről, a biztonságról pedig belső videófelügyeleti rendszer gondoskodik.

A több célra felosztott beltérben 52-en foglalhatnak helyet, de lesz két hely kerekesszékesek számára is. Az ülőhelyek foglaltságát elektronikus rendszer jelzi. Lesz két családi szakasz öt-öt üléssel és tárolóval a nagyobb csomagoknak, összecsukott babakocsiknak; az akadálymentesített mosdókban pelenkázót is felszerelnek. Kerékpár szállítására nyolc helyet alakítanak ki; külön érdekesség, hogy – a kocsik levegős rendszerének köszönhetően – a gumiabroncsokat is felfújhatják a biciklisek, és elektromos kerékpárok, illetve kerekesszékek töltésére alkalmas dugaszolóaljzatok is lesznek a járműveken.

Ugyanilyen szolgáltatások állnak majd az utasok rendelkezésére a nemzetközi forgalomra szánt, osztott terű kocsik esetében is. A különbség az, hogy azokban 47 ülőhely lesz, és további három, kerekesszékesek számára fenntartott hely. A szintén 35 darab első osztályú kocsi termes részében tizenheten foglalhatnak helyet, és büfét is kialakítanak, amit bárki igénybe vehet. A prémiumszolgáltatásra vágyók számára két emelt színvonalú, négy ülőhelyes fülkét különítenek el, és lesz két csendes kabin is (hat-hat ülőhellyel) a nyugalmat igénylőknek.