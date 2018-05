Aerobikzokni – retró divat a ’80-as évekből

A ’80-as éveknél talán csak a ’90-es években villantottunk meredekebb ruhadarabokat, de a 40 évvel ezelőtti trend is megér egy-két misét. Már csak azért is, mert 40 éve nemcsak egy felső, egy kabát, vagy egy nadrág lehetett divatos, hanem a zokni, pontosabban egy bizonyos típusú zokni is ultramenő divatcikké emelkedett ki a szürke funkcionalitásból.

Mindezért vélhetően Jane Fonda lábszárvédőit és az aerobiklázat tehetjük felelőssé: az aerobik a ’80-as évek egyik legnépszerűbb mozgásformájává nőtte ki magát. A retró zoknit évekig rettentő menő volt az edzőtermen kívül is hordani, sőt akkor számítottunk igazán divatosak, ha szépen redőzött és hófehér volt a zoknink, amihez természetesen fehér sportcipőt viseltünk jövet-menet.