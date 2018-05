Ilyen zománcozott lábas minden háztartásban volt

A retro ételek valójában nem is retrók, mert még ma is ugyanúgy összefut a nyál a szánkban a brassói, rántott hús, vagy a paprikás csirke puszta gondolatára is, így a mai napig ezeknek az ételeknek is ott a helye az ebédlőasztalon. Az már azonban már közel sem olyan biztos, hogy ugyanabban készítjük el ezeket a fenséges gasztro költeményeket, mint 30-40 éve.

Annak idején a legtöbb háztartásban ilyen virágos lábasokban, edényekben rotyogott az étel, és került az étkezőasztal közepére, hogy aztán az is bőven szedhessen belőle, aki egyébként szégyenlősséget mímelt. Ennek a retro készletnek természetesen létezett csodás, szocialista piros és szerényebb kék változata is.