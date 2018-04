Túl unalmas a Biblia, inkább A nagy füzetet olvassa a gyerek!

Agota Kristof A nagy füzet című regényét ajánlja a Biblia helyett a GQ magazin egyik friss cikke – írja a Könyves blog. Másik húsz könyv mellett a Szentírást is az unalmasnak találja a szerző, a 21 Books You Don’t Have to Read (21 könyv, amit nem kell elolvasnod) című listán.

A megosztó írás szerint a kánonba beépült Fontos Könyvek nagy része igen régi, s ezért sok esetben rasszista és szexista tartalmakat közvetít, vagy egyszerűen csak iszonyúan unalmas. Többek között olyan klasszikusokat soroltak a kihagyható könyvek közé, mint a Zabhegyező, Az öreg halász és a tenger, a Huckleberry Finn vagy A gyűrűk ura. A huszonegyes listán a Biblia a 12. helyet érdemelte ki.

A magyar származású író, Agota Kristof nagy sikerű regényét, A nagy füzetet viszont feltétlenül ajánlja a lap cikkében. A könyv történetéből Szász János Balázs Béla-díjas rendező forgatott filmet, amely 2014-ben a legjobb idegennyelvű film kategóriában rákerült az Oscar-jelöltek kilences listájára.