Reggelente ez is kellett a teázáshoz

A mikrohullámú sütők és az elektromos vízforralók előtti időben ez a kis szerkezet maga volt a praktikum. Nemcsak otthon, a reggeli teafőzésnél vehettük hasznát, hanem magunkkal vihettük a munkahelyre és a SZOT üdülőkbe is, hogy pár perc után elégedett kortyolgathassuk a teánkat. Remek szolgálatot tett akkor is, ha az instant Otthon kávé rabjai voltunk, hiszen a kávéhoz csak forró víz kellett, na meg, persze, az elmaradhatatlan sűrített tej.

Forró vízhez pedig ezzel a retró vízforralóval juthattunk bármikor és bárhol, ahol volt egy konnektor. A kis masina kiváló befektetésnek bizonyult, mert sokáig működött, és mivel kis helyen is elfért, még egy ridikülben is vígan magukkal vihették anyáink. Nektek is volt merülőforralótok?